Anna Gasser: "Alles, was kommt, ist ein Bonus"

Snowboard. Während in China auch die Erinnerungen an ein dunkles Olympia-Kapitel hochkommen, bereitet Titelverteidigerin Anna Gasser ihren Abschied von der Wettkampfbühne vor.

Minus 20 Grad herrschen im Genting Snow Park. „Bissl wärmer würde einen Riesenunterschied von der Stimmung machen, finde ich“, sagt Anna Gasser im Zielraum des Slopestyle-Kurses. Dabei zählt die Snowboarderin eigentlich bestens gelaunt ihre aktuelle Garderobe auf: Zwei Insulatorjacken, mehrere Wärmepads, darunter zwei lange Unterhosen. „So viel habe ich in meiner ganzen Karriere noch nicht angehabt.“

REUTERS

Die 30-jährige Kärntnerin hat gerade ihr Slopestyle-Training absolviert, der Parcours aus Kickern, Rails und Obstacles ist Gassers zweites Wettkampf-Standbein neben ihrer Paradedisziplin Big Air, in der sie dann am 15. Februar ihr Olympiagold von 2018 verteidigen will. Fürs Erste aber gilt es, die Qualifikation (Samstag, 3.45 Uhr MEZ) für das Slopestyle-Finale am Sonntag (2.30 Uhr MEZ) zu überstehen.