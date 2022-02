Pisten-Dynastie der „Skiing Cochrans“

Winterspiele 2022 in Peking

Ryan Cochran-Siegle ist nicht nur die größte US-Medaillenhoffnung, er ist auch der Spross einer legendären Ski-Familie, die nun auch Peking erobern will. Helfen soll dabei ein Vorarlberger Star-Wachsler.

Es ist eine dieser Geschichten, die das Herz der Sportnation USA höher schlagen lässt. Mickey Cochran, ein Lehrer und Ingenieur, stellte in den 1960er- Jahren auf dem Hügel hinter seinem Haus in Richmond, Vermont, einen Skilift auf. Alle seine vier Kinder lernten dort das Skifahren, alle vier fuhren Skirennen bei Olympischen Winterspielen.

Die erfolgreichste von ihnen war Barbara Ann Cochran, Slalom-Olympiasiegerin von 1972 in Sapporo. Nun, genau 50 Jahre später ist es ihr Sohn Ryan Cochran-Siegle, der diese US-Skidynastie wieder bei Olympischen Spielen vertritt. Und das als größte alpine Medaillenhoffnung im US-Männerteam von Peking.

„Als Athlet willst du hier natürlich erfolgreich sein, aber es gab schon so viele gute Skifahrer, die keine Olympia-Erfolge feierten. Ich glaube also nicht, dass das eine Karriere ausmacht“, sagt der 29-jährige Speedspezialist.