Hat Putin ein Frauenproblem?

Über die Macht der Russinnen über 45 und den – nicht nur mythischen – weiblichen Pazifismus.

Mit einem Sexstreik zwingen die Frauen in der Aristophanes-Komödie „Lysistrata“ ihre athenischen und spartanischen Männer zum Frieden. Methoden dieser Art erwartet die russische Politikwissenschaftlerin Ekaterina Schulmann wohl nicht. Doch sie prognostiziert, dass die Zustimmung zu einem Krieg, wie er jetzt mit der Ukraine droht, vom russischen Regime immer schwerer erzielt werden kann. Grund dafür: die Demografie.

Durch das in Russland extreme Ungleichgewicht in der Lebenserwartung von Männern und Frauen (derzeit elf Jahre) und die Alterung der Bevölkerung werde Russland demografisch immer mehr von Frauen in der zweiten Lebenshälfte dominiert. Das verändere die Werte in der Gesellschaft, meint Schulmann. Unter anderem sinke die Bereitschaft zu außenpolitischen Abenteuern.