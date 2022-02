Der Bezahldienst enttäuschte in dieser Woche mit einer schwachen Prognose. Das hatte schwere Folgen für die Aktie. Experten erklären, was Anleger nun tun können.

Schon die Zahlen waren wenig berauschend, aber sie entsprachen wenigstens halbwegs den Erwartungen von Analysten und Aktionären. Was dem US-Bezahldienst Paypal aber ab der Wochenmitte ein Kursgemetzel bescherte, war der schwache Ausblick, der nicht nur die Experten bitter enttäuschte: Die an der Nasdaq gelistete Aktie rauschte am Dienstag nachbörslich um 18 Prozent auf ein Zweijahrestief. Am Mittwoch ging das Gemetzel weiter: Minus 25 Prozent auf 132 Dollar waren der größte Tagesverlust aller Zeiten – 50 Milliarden Dollar Börsewert waren zumindest auf dem Papier vernichtet.

Viele Anleger hatten sich offenbar von der guten Performance im Jahr 2020 beeindrucken lassen, als die Pandemie mit dem Online-Shopping-Boom Paypal zu einem Gewinnsprung von 3,5 auf 4,2 Milliarden Dollar verhalf. Im Juli 2021 erreichte die Aktie mit 310 Dollar ein Allzeithoch. Die Hoffnung, dass der Rücksetzer, den viele Tech-Werte ab Oktober erlitten, nur vorübergehend sei, erfüllte sich nicht. Stattdessen kam es richtig dick.