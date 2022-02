Israel intensiviert sein Engagement in den Golfstaaten

Die Saat der Abraham-Abkommen geht auf: Israels Verteidigungsminister Benny Gantz besucht Bahrain. Folgt nun die Annäherung an Saudiarabien?

Das erste Mal in der Geschichte der beiden Länder landete eine Maschine der israelischen Luftwaffe in Bahrain: Israels Verteidigungsminister, Benny Gantz, stattete dem kleinen Golfstaat einen offiziellen Besuch ab. In Begleitung seines bahrainischen Kollegen, Abdullah bin Hassan Al Nuaimi, besuchte Gantz am Donnerstag das Hauptquartier der fünften Flotte der US-Marine, die auf Bahrain stationiert ist.

„Eine vertiefte Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen, die regionale Stabilität aufrechtzuerhalten und die gemeinsamen Interessen Israels, der Vereinigten Staaten und Bahrains zu verteidigen“, sagte Gantz anschließend, der auch Kronprinz Salman bin Hamad Al Khalifa treffen sollte.

Bahrain, eine Monarchie mit gut anderthalb Millionen Einwohnern, hatte im September 2020 im Zuge der Abraham-Abkommen diplomatische Beziehungen mit Israel aufgenommen. Im September war bereits Israels Außenminister, Yair Lapid, nach Bahrain geflogen.

Als erster Golfstaat hatten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) unter Vermittlung des damaligen US-Präsidenten, Donald Trump, im August 2020 die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel verkündet. Bahrain schloss sich wenig später an.