Der Geruchssinn der Menschen wird immer schlechter

Forscher in China und den USA untersuchten Varianten von Rezeptoren für Gerüche, darunter Moschus und das Odeur von Achselhöhlen. Sie fanden einen eindeutigen Trend: Je älter, evolutionär gesehen, eine Variante ist, umso intensiver ist die Geruchsempfindung, die sie vermittelt.

Wir gehen aufrecht und tragen unsere Nase hoch, schnüffeln nicht am Boden. Auch in dieser Hochnäsigkeit liegt ein Teil der Exklusivität, des Stolzes der Menschen. Entsprechend wurde das Riechen oft als niederer Sinn bezeichnet, im Gegensatz zu den höheren Sinnen Sehen und Hören. Dass er trotzdem wichtig ist, dass sein Verlust, die Anosmie, uns schwer beeinträchtigen kann, daran hat uns Covid erinnert.

Aber was ist wirklich dran an der Vorstellung, dass Menschen schlechter riechen können als andere Säugetiere? Zumindest der Vergleich mit dem Hund geht eindeutig aus: Er hat circa 1200 Gene für Geruchsrezeptoren, der Mensch höchstens 400. Das überrascht nicht. Spannender ist ein anderer Befund: Wir haben für Geruchsrezeptoren ungefähr genauso viele nicht mehr funktionierende Gene – sogenannte Pseudogene – wie funktionierende Gene. Das spricht für die schrumpfende Bedeutung des Geruchssinns: Wenn der – durch zufällige Mutation passierte – Ausfall eines Gens keinen Nachteil bringt, dann kann sich die nicht funktionierende Version in der Bevölkerung halten. Auf ähnliche Weise haben die Maulwürfe ihren Sehsinn eingebüßt: Unter der Erde war er nicht wichtig. Also brachten Mutationen, die ihn schwächten, keinen Nachteil. Sie konnten sich also etablieren.