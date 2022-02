Edtstadler setzt türkise "Duftmarken" beim grünen Klimathema

(c) APA/HANS PUNZ

Die ÖVP-Europaministerin lud zum Runden Tisch mit der Industrie, die sich an neuen EU-Richtlinien stört. Für die Verhandlungen zuständig ist sie aber nur bedingt.

Ganz offensichtlich war er zunächst nicht, der Anlass für den runden Tisch, zu dem Europaministerin Karoline Edtstadler am Mittwoch mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP) ins Bundeskanzleramt lud. Denn auf der Agenda stand das „Fit for 55“-Paket, das den legislativen Rahmen der EU-Klimaziele bis 2030 vorgeben soll. Ein Thema, das man zunächst in der Zuständigkeit von Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) vermuten würde. Diese war allerdings, anders als die Präsidenten der Wirtschaftskammer (WKO), der Industriellenvereinigung (IV) sowie Vertreter von Voest, Flughafen Wien, Austrian Airlines oder Miba, nicht geladen.

Um zu erfahren, welche Wünsche und Sorgen die heimischen Betriebe im Hinblick auf die Klimaziele umtreiben, sah sich Edtstadler aufgerufen, die größten heimischen Wirtschaftsvertreter zum Gespräch über die im Paket enthaltenen 22 Richtlinien zu bitten, die den CO2-Ausstoß der EU radikal reduzieren sollen. Einer der umstrittensten Punkte darin betrifft den Emissionshandel (ETS), dessen System im CO2-Grenzausgleichssystem (CBAM) neu aufgesetzt werden soll.

Grüne: „Faktisch irrelevant“

Als Output aus der Runde nimmt Edtstadler, wie sie im Gespräch mit der „Presse“ sagt, vor allem die Kritik an der Lastenverteilungsverordnung und dem CBAM mit. Letzteres sieht für den Import bestimmter Waren ab 2026 einen CO2-Preis vor, zentrale Punkte sind aber noch offen.

Konkreter Wunsch der Wirtschaft: Solang es das neue System nicht gibt, sollen kostenlose CO2-Zertifikate vergeben werden, um „Carbon Leakage“, also die Verlagerung des CO2-Ausstoßes in Drittstaaten, zu verhindern. Auch die Visegrád-Staaten äußern derlei Wünsche bereits. „Da werde ich mir Verbündete suchen“, sagt Edtstadler.