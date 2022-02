Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Vogel Strauß Taktik: Die Inflation (aktuell bei 5,1 Prozent) und der Fachkräftemangel plagen die Österreicher. „Die Phänomene haben mehr miteinander zu tun, als man glauben möchte“, schreibt Josef Urschitz in der heutigen Bilanz. Mehr dazu [premium].

WKStA entlastet Schmid: Der Leiner/Kika-Deal ist von der langen Liste der Vorwürfe gegen den Ex-Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid vom Tisch. Für auf den ersten Blick verfängliche Chats haben die Korruptionsjäger Erklärungen parat. Mehr dazu [premium].

220 Milliarden Verlust in 24 Stunden: So rapide bergab geht es selten mit einer Aktie. Facebooks Anleger sind enttäuscht, die Quartalszahlen trafen nicht die Erwartungen. Die Konsequenz: Der Kurs lag am späten Abend bei Minus 27 Prozent. Mehr dazu.

Der Start der Olympischen Spiele: Die 24. Olympischen Winterspiele werden am Freitag um 13.00 Uhr MEZ in Peking mit einer feierlichen Zeremonie eröffnet; inklusive laufenden Menschenrechtsverletzungen des Gastgeberlandes und eine zu platzen drohende Quarantäne-Blase unter den Athleten. "Presse"-Sportchef Markku Datler erklärt, was vom olympischen Geist noch übrig bleibt und wie es um Österreichs Medaillenchancen steht. Mehr dazu im Presse-Podcast.

Fünfjähriger fiel in Brunnen: In Marokko kämpfen Einsatzkräfte gegen die Zeit, um einen fünfjährigen Buben zu retten, der seit Dienstagnachmittag in einem 32 Meter tiefen Brunnen eingeschlossen ist. Die Rettungsarbeiten wurden am Donnerstagabend rund um den Brunnen in einem Dorf im Norden des Landes intensiviert. Mehr dazu.

Zehntausende in USA ohne Strom: Ein Wintersturm im Süden und mittleren Westen der USA hat den Flugverkehr behindert und in Zehntausenden Haushalten für Stromausfälle gesorgt. Besonders betroffen waren am Donnerstag Staaten wie Tennessee, Texas oder Ohio. Energieversorger meldeten der Webseite poweroutage.us Zehntausende Haushalte ohne Strom - in Tennessee waren es zeitweise um die 140.000. Behörden forderten die Menschen auf, die vereisten Straßen zu meiden.

Schlaflose Nächte wegen Schulden? Von wegen: Früher war alles anders. Auch der Umgang mit Schulden. Wurde früher überlegt, wie man diese am schnellsten wieder loswerden kann, feiern sich auf TIkTok junge Leute deswegen. Dabei drehen die eigentlich nur den Spieß um, schreibt Gerhard Hofer in der heutigen Morgenglosse. Mehr dazu.

Heute vor 90 Jahren: Von der Kampffront bei Shanghai hat unser Sonderberichterstatter „ein fürchterliches Blutbad zu sehen bekommen“, schreibt die „Neue Freie Presse“ am 4. Februar 1932. Mehr dazu [premium].