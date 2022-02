Olympia in Peking: Im Kunstschnee des Autokraten

Am Freitag starten die Olympischen Winterspiele in China − in einer Region ohne natürlichen Schnee. Dazu kommen laufende Menschenrechtsverletzungen des Gastgeberlandes und eine zu platzen drohende Quarantäne-Blase unter den Athleten. "Presse"-Sportchef Markku Datler erklärt, was vom olympischen Geist noch übrig bleibt und wie es um Österreichs Medaillenchancen steht.

