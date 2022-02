Daheim auf Urlaub

Sprechblase Nr. 427. Warum die Staycation gerade so beliebt ist.

Im Osten Österreichs beginnt mit diesem Wochenende der Reigen der Semesterferien, die früher einmal als Energieferien bekannt waren. Das namensgebende Energiesparen, zwischendurch durchaus in Vergessenheit geraten, ist jetzt wieder ein Thema und läuft nun unter Nachhaltigkeit. (Aber das ist eine andere Geschichte.)

Was macht man also in den Ferien? Verreisen? Also Vacation, wie man so sagt, samt unvermeidlichem ökologischem Fußabdruck? Oder man plant eine – Achtung, Sprechblase – Staycation. Das heißt, zu Hause bleiben und maximal Tagesausflüge unternehmen, ohne auswärts zu schlafen. (Was Beherbergungsbetriebe etwas weniger schätzen.)

Diese Definition ist nicht unwesentlich vor allem für Führungskräfte. Denn nicht wenige von ihnen haben bis Corona geglaubt, dass Home-Office und Staycation ein und dasselbe sind.

In den Sprechblasen spürt Michael Köttritsch, Leiter des Ressorts "Management & Karriere" in der "Presse", wöchentlich Worthülsen und Phrasen des Managersprechs auf und nach.

