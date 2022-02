Der tägliche Wahnwitz in der Olympia-Blase

Flughafen, nicht Weltraum: Ganzkörper-Schutzanzüge zählen in der Coronapandemie in China zum normalen Erscheinungsbild. Für Teilnehmer der am Freitag beginnenden Winterspiele war der erste Eindruck eher irritierend.

Die ersten Tage in Zhangjiakou zeigten vor allem, wie besorgniserregend machtlos Sportler, Journalisten und das Internationale Olympische Komitee gegenüber Chinas Drohkulisse sind. Es ist ein Slalom durch Bürokratie, Desinfektion und Tests – Geduld ist Gold wert.

Peking/Zhangjiakou. Ob Thomas Bach im Anflug auf Peking aus dem Fenster geblickt hat? Wolken scheinen für die Dauer der Winterspiele ja vom Himmel über China verbannt zu sein, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hätte also erkennen können, was seine Organisation der Sportwelt mit diesem Event beschert hat. Eindrucksvoller als jeder kritische Zeitungskommentar über den umstrittenen Gastgeber, jeder empörte Aufschrei einer Menschenrechtsorganisation dokumentiert das nämlich die Vogelperspektive auf die Skipisten von Yanqing, wo ab Sonntag die alpinen Goldmedaillen ausgefahren werden. Inmitten dieser öden Hügellandschaft im Norden Pekings, die die Kollegin von der „Washington Post“ an die Wüste in Arizona erinnerte, laufen vier schmale weiße Bänder von einem namenlosen Gipfel herunter.

Der Anflug auf Peking nahm vorweg, was hier in China von Tag zu Tag immer offensichtlicher wird: Es werden spektakuläre Winterspiele. Aber das Spektakel hat einen viel zu bitteren Beigeschmack.

Josef Ebner

Auch nach eingehender Überlegung fällt es schwer, einen Grund zu finden, warum nach den Sommerspielen 2008 zwingend Winterspiele in China stattfinden sollten. Und schon gar keinen, warum gerade jetzt. Die Pandemie bestimmt hier alles und jeden, sie untergräbt die Idee der Zusammenkunft der Sportwelt, des Olympischen Dorfes – sie dient China vor allem als Vorwand.