Schulden sind das neue Statussymbol

„Keiner kann meine Schulden toppen“, prahlen junge Menschen auf TikTok und präsentieren dabei ihr Minus am Konto. Nicht viel anders als die Regierungen in Europa mit ihrer „Koste es was es wolle"-Strategie.

Auf der Social-Media-App Tiktok spielen sich gerade unglaubliche Szenen ab. Junge User laden nämlich ihre Klarna-Kontostände hoch und fügen diesen so geistreiche Kommentare hinzu wie: „ Keiner kann meine Schulden toppen!“ Und keine Sorge: Es gibt immer jemanden, der mit noch höheren Schulden prahlt. Klarna - die schwedische Antwort auf: Nimm dir, was dir zusteht! – macht damit Millionengewinne. Denn sie bietet Konsumkredite an, garantiert den Händlern, dass diese ihr Geld bekommen, indem Klarna das Inkasso übernimmt. Und in sehr vielen Fällen kommen nicht die jungen Erwachsenen für die Schulden auf, sondern deren Eltern. Tolles Geschäftsmodell eigentlich.

Und wenn man es sich so recht überlegt, drehen die Jungen ohnehin den Spieß nur um. Denn die Schuldenprahlerei auf Tiktok ist womöglich nur eine Persiflage auf die Schuldenexzesse der meisten Regierungen in Europa – Österreich inklusive. Da heißt es bekanntlich: „Koste es, was es wolle!“ Die Rechnung werden künftige Generationen begleichen müssen. Dumm nur, dass deren Eltern jene sein werden, die heute auf Klarna mit ihren Schulden prahlen.