Rekordinfektionen in Deutschland, in Italien sinken die Zahlen wieder

Ein Impfbus der anderen Art: Bei der deutschen Bundeswehr wird in einem Airbus A400M der Luftwaffe in Kassel-Calden geimpft.

In Deutschland steigt die Inzidenz auf 1349,5. In der Vorwoche war sie noch bei 1073 gelegen, Mitte Jänner sogar bei nur 239,9. Damit hat man Italien überholt, wo der Höhepunkt der Welle überschritten sein dürfte.

Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten nach RKI-Angaben von Freitagmorgen 248 838 Fälle in 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 190 148 erfasste Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1349,5 an - das ist ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag war der Wert bei 1283,2 gelegen.

Vor einer Woche lag die deutschlandweite Inzidenz bei 1073,0 (Vormonat: 239,9). Die aktuellen Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von Freitagmorgen, 05.00 Uhr, wieder.

Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen.

Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 170 Todesfälle verzeichnet, genau so viel wie vor einer Woche. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 10.671.602 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Mehr als 118.000 Menschen an Corona gestorben

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 5,00 an (Mittwoch: 4,77). Darunter können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Freitagmorgen mit 7.953.200 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 118.504.

Kurve in Italien flacht ab

Erst vor wenigen Tagen hat Deutschland bei der Sieben-Tage-Inzidenz Italien überholt. Während in Deutschland die Zahlen noch steigen, dürfte Italien bereits den Höhepunkt der Welle hinter sich haben. Stand Donnerstag verzeichneten die Behörden für die zurückliegenden sieben Tage landesweit im Schnitt 1362 Infektionen je 100.000 Einwohner, wie das Oberste Gesundheitsinstitut (ISS) am Freitag in Rom mitteilte. Eine Woche zuvor hatte das ISS den Wert noch mit 1823 angegeben.

In den Krankenhäusern des Landes mit rund 59 Millionen Einwohnern ging auch der Belegungsanteil mit Corona-Patienten etwas zurück. Auf den Intensivstationen etwa lag dieser bei 14,8 Prozent - nach 16,7 Prozent in der Vorwoche.

Seit Anfang Jänner gilt in Italien eine Impfpflicht gegen Covid-19 für Menschen über 50 Jahre. Seit Anfang Februar wird für Personen dieser Altersgruppe, die sich bisher nicht haben immunisieren lassen, eine 100 Euro-Strafe fällig. Außerdem gilt in vielen Geschäften seit Dienstag die 3G-Regel, man braucht dort also mindestens einen negativen Corona-Test.

Auch für Reisende gab es mit Februar eine Neuerung. Wer in das Mittelmeerland kommt, braucht vor der Einreise entweder einen negativen Corona-Test oder einen Impf- beziehungsweise einen Genesungsnachweis. Zuvor brauchten alle, egal ob geimpft oder genesen, auch ein negatives Corona-Testergebnis.

(APA/DPA)