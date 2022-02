Der Gesundheitsstadtrat verteidigt den Wiener Weg, in der Gastronomie bei der 2-G-Regel zu bleiben. Warum man gleichzeitig die Impfpflicht einführe und 2-G fallen lasse, kann er nicht ganz nachvollziehen.

Die Stadt Wien hat angekündigt, die Corona-Lockerungen, die der Bund präsentiert hat, zum Großteil mitzutragen. In einem Punkt weicht sie aber ab: In der Bundeshauptstadt bleibt die 2-G-Regelung in der Gastronomie weiterhin aufrecht. Denn, so die Begründung von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), man könne sich hier nicht wie im Handel durch eine FFP2-Maske schützen. In den restlichen Bundesländern kann man ab 19. Februar wieder mit einem Test-Nachweis ein Restaurant oder Café besuchen, hier gilt dann wieder 3-G.

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) verteidigte die „strengeren Spielregeln" am Freitagmorgen gegenüber dem Ö1-Radio. Bei der Verlängerung der Sperrstunde von 22.00 auf Mitternacht gehe man „auf jeden Fall mit“, wie auch beim Wegfall von 2-G im Handel. Aber denselben Schritt in der Gastronomie zu setzen, „ist für uns nach wie vor ein bisserl zu früh“. Er begründete das damit, dass wir uns am Höhepunkt der Omikron-Welle befinden, und verwies auf die Omikron-Untervariante BA.2, die derzeit noch viele Fragen offen lasse.

Wie passt die Impfpflicht da hinein?

Nicht nachvollziehbar sei für den Gesundheitsstadtrat, wie man auf der einen Seite eine Impfpflicht beschließen kann - sie hat gestern im Bundesrat die letzte parlamentarische Hürde genommen - und auf der anderen Seite 2-G schrittweise fallen lassen kann. „So sagen wir dann, wurscht, ob geimpft oder nicht geimpft“, die Maske würde fürs Einkaufen reichen. „Das ist das, was ein bisschen komisch ist, wo die politische Schwerpunktsetzung nicht zusammenpasst“.

Denn das Hauptproblem seien nach wie vor „leider die Menschen, die sich noch nicht impfen haben lassen, so Hacker. „Die gesamte Welle, die wir haben, wird vor allem von den Nichtgeimpften verursacht": Bei 63 Prozent der positiven Fälle würde es sich um Ungeimpfte handeln. Ein Blick auf die Spitäler würde zeigen, „dort sind faktisch nur ungeimpfte Personen“.

Das „Problem, das wir derzeit haben", hätte man mit einer wesentlich höheren Durchimpfungsrate schon längst beseitigt, resümiert er. Das sei auch der Grund, warum man die Impfpflicht eingeführt hätte. Dass dieses Element der Pandemiebekämpfung aber mit den angekündigten Lockerungen in den Hintergrund geraten wird, das verwundere ihn.

