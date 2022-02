Prinz Harry rät zur Selbstfürsorge und erntet Kritik

Als Gastredner auf einer Online-Konferenz sprach Harry offen über sein Burnout und riet Unternehmen, ihren Angestellten „Zeit für sich“ zu geben. Dafür erntete er scharfe Kritik.

Prinz Harrys derzeitige Berufsbezeichnung lautet „Chief Impact Officer“ seiner und Meghans Unternehmen Archewell Audio und Archewell Productions. In dieser Rolle sprach er am Donnerstag bei einer Online-Konferenz in San Francisco des Start-Ups BetterUp über seine eigenen Erfahrungen mit psychischer Gesundheit und riet Unternehmen dazu, ihren Angestellten „Zeit für sich“ zu geben: „Man kann von Angestellten nicht erwarten, an sich selbst zu arbeiten, wenn man ihnen nicht die Zeit dazu gibt.“

Erfahrungen mit Burnout

Seine eigenen Erfahrungen mit Burnout waren dabei zentrales Thema. Er sei „buchstäblich am Ende von allem, was ich hatte, angekommen“, sagte der Queen-Enkel bei der Veranstaltung. „Jeder Kraftstoff oder Dampf im Kessel“ sei weg gewesen. „Als würde ich eine Kerze an beiden Enden anzünden“, sagte der Royal. Alles um einen herum wirke dann, als arbeite es gegen einen. Das habe ihn gezwungen, in sich hineinzuhorchen.

Es sei schwer, Zeit für Selbstfürsorge zu finden - aber das sei sehr wichtig. „Selbstfürsorge ist das erste, was wegfällt. Das gebe ich als Ehemann und Vater gerne offen zu“, sagte Harry. Er selbst versuche sich jeden Tag 30 bis 45 Minuten Zeit zum Meditieren nehmen und könne das empfehlen: „Mach Sport, geh mit dem Hund raus, geh einen Sprung in die Natur oder meditiere.“

Kritik auf Social Media

Der royale Ratschlag kam bei der breiten Bevölkerung nicht besonders gut an, begutachtet man die Reaktionen auf Social Media. Auf Twitter stellten etwa zahlreiche Nutzer infrage, ob das, was ein Prinz unter „Arbeit“ und „Zeit für sich selbst“ verstehe, wirklich eine gute Basis für Ratschläge an die normale Bevölkerung wäre. Eine Twitter-Userin merkt etwa an, sie würde Ratschläge von Harry annehmen, sobald dieser 25 Jahre Erfahrung mit unflexiblen Bürozeiten gesammelt habe.

Harry und seine Ehefrau, Herzogin Meghan, hatten vor rund zwei Jahren ihre royalen Pflichten aufgegeben und waren in die USA gezogen. Seitdem haben sie in Interviews immer wieder erheblichen Druck durch royale Konventionen und weltweite öffentliche Beobachtung kritisiert.

(APA/red)