Neuinfektionen flachen langsam ab, Spitalszahlen steigen weiter an

Heute werden in Österreich 36.329 Neuinfektionen gemeldet. Während der Sieben-Tages-Schnitt und die Sieben-Tages-Inzidenz langsam sinken, steigen die Spitalszahlen weiter an - auch auf den Intensivstationen.

Die Omikron-Welle dürfte - wie vom Covid-Prognosekonsortium vorhergesagt - ihren Höhepunkt erreicht haben. Die Infektionszahlen flachen auf hohem Niveau langsam ab und sorgen für keine neuen Rekordwerte mehr. Heute melden die Ministerien 36.329 neue Fälle. Vor einer Woche waren es noch 38.631, gestern 38.135. Damit sinkt der Schnitt der vergangenen sieben Tage weiter, liegt aber mit 32.722 weiter deutlich unter dem Wert der heutigen Neuinfektionen. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz befindet sich mit 2564,2 - gestern lag sie noch bei 2590 - im Abwärtstrend.

Auf den Spitälern geht es aufgrund der konstant hohen Infektionszahlen weiter nach oben. Derzeit werden 1807 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt. Das sind um 63 mehr als noch am Vortag. Auf den Intensivstationen zeichnet sich heute im Vergleich zu den Tagen zuvor ein deutlicher Anstieg ab. Elf weitere Schwerkranke wurden dort aufgenommen. Insgesamt werden 199 Patientinnen und Patienten intensivmedizinisch behandelt.

Seit Beginn der Pandemie sind 14.192 Menschen mit einer Corona-Infektion verstorben. Innerhalb der vergangenen Woche haben 131 Infizierte ihr Leben verloren, allein seit gestern 25.

Höchste Inzidenz in Vorarlberg

Auch heute führt Wien mit 7359 die Neuinfektionen in den Bundesländern an. In Oberösterreich werden 6685 neue Fälle gemeldet, in Niederösterreich 6099, in der Steiermark 5390, in Tirol 3310, in Salzburg 2174, in Vorarlberg 1653 und im Burgenland 994. 2665 Neuinfektionen in Kärnten sind ein neuer Höchststand für das Bundesland.

Heute ist das Burgenland mit 1961,4 wieder das einzige Bundesland mit einer Inzidenz unter 2000. Die höchste Inzidenz verzeichnet so wie gestern Vorarlberg mit 2895,3. In Tirol liegt die Inzidenz bei 2888,9, in Wien bei 2679,8, in Oberösterreich bei 2649,4, in Salzburg bei 2646,8, in der Steiermark bei 2589 und in Kärnten bei 2391,8.

Rund 69 Prozent der Menschen in Österreich verfügen derzeit über einen gültigen Impfschutz.

(red.)