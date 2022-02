"Radhighway" in Wien von Kagran bis zum Ring geplant

Der bereits bestehende Radweg entlang Praterstraße, Lasallestraße und Reichsbrücke wird auf insgesamt sieben Kilometer verlängert und teilweise verbreitert. In der Praterstraße wird eine Autospur weichen.

Wien bekommt bald einen „Mega-Radhighway“. Den sieben Kilometer langen Radweg von der Donaustadt bis in die Wiener Innenstadt präsentierte am Freitag Verkehrsstadträtin Ulli Sima gemeinsam mit dem Leopoldstädter Bezirksvorseher Alexander Nikolai.

Der Radweg soll vom Kagraner Platz bis zum Donaukanal führen. Auf weiten Teilen der Strecke besteht zwar schon ein Radweg, dieser soll aber verbreitert werden. Etwa auf der Praterstraße. Künftig gibt es auf der stadtauswärts führenden Seite einen Zwei-Richtungs-Radweg. Dafür wird ein Auto-Fahrstreifen stadtauswärts geopfert. Der stadteinwärts führende Radweg auf der anderen Straßenseite wird ebenso erhalten.

Unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ werden außerdem viele Plätze entlang der Route grüner und „cooler“, etwa der Nestroyplatz. „Wir schaffen eine einzigartige Querverbindung über drei Bezirke und werten das bestehende Radwegenetz enorm auf“, sagte Sima. Das Projekt sei jedoch erst der Auftakt für Wiens Radfahroffensive.

Konkret führt die Route vom Kagraner Platz über die Wagramer Straße, Reichsbrücke und Lassallestraße bis zum Praterstern. Vom Praterstern geht es weiter stadteinwärts über die Praterstraße über die Aspernbrückengasse zur Aspernbrücke. Von dort schließt die Route an den bestehenden Ring-Radweg am Franz-Josefs-Kai bzw. die Uraniastraße an.

Stadt Wien

Details und Zeitplan

Zwischen Kagraner Platz und Donauzentrum entstehen bis 2023 neue Ein-Richtungs-Radwege. Weiter geht’s von der Wagramer Straße in die Lassallestraße, die schon heuer in Angriff genommen wird. Sie zählt zu den am stärksten genutzten Radwegen, 2021 wurden hier mehr als 1 Million Radfahrer gezählt. Die bestehende Radverkehrsanlage wird auf einer Länge von rund 900 Metern auf bis zu über vier Meter verbreitert. Die Bauarbeiten starten voraussichtlich im Herbst 2022.

Auf der Praterstraße wird ein 4,50 Meter breiter Zweirichtungsradweg auf der Seite stadtauswärts entstehen. Der Radweg entspricht den Radschnellweg-Kriterien des Bundes. Auf der Fahrbahn stadtauswärts zwischen Donaukanal (Aspernbrücke) bis zum Praterstern entfällt künftig ein Fahrstreifen für den motorisierten Verkehr. Die Gehsteige bleiben weitgehend unverändert. Der Mittelstreifen der Praterstraße wird außerdem durchgängig begrünt und mit attraktiven Gräserbeeten und Hochstammsträuchern bepflanzt. Voraussichtlicher Baustart für die Praterstraße ist Herbst 2022, geplante Fertigstellung ist Herbst 2024.

Von der Praterstraße gelangt man schließlich in die Aspernbrückengasse, dort werden die bestehenden Radwege im Jahr 2023 durch einen Zwei-Richtungs-Radweg ergänzt. In der Mitte der Aspernbrückengasse wird eine Baumzeile gepflanzt. Von der Aspernbrückengasse gelangt man schließlich auf die Aspernbrücke, auch hier wird der Zwei-Richtungs-Radweg fortgeführt. Die Errichtung findet in Koordination mit den gleichzeitig stattfindenden Sanierungsarbeiten der Aspernbrücke statt.

(twi)