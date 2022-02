Toskana Deluxe für Gourmet-Hedonisten

Italien. Die Toskana zeigt sich während dieser Reise von Ihrer besten kulinarischen Seite.

Diese einzigartige Gourmet­reise führt Sie in die Toskana, eine der berühmtesten Weinregionen. Nach Ihrer Ankunft in Florenz haben Sie gleich die Möglichkeit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Bei einem Gourmet-Welcome-Dinner im Drei-Sterne-Restaurant Enoteca Pinchiorri starten sie in eine außergewöhnliche kulinarische Woche.

Die Reise führt in außergewöhnliche Weingüter und ausgezeichnete Restaurant, wie in die Enoteca Pinchiorri. (c) Marco Pasquini

Auch den zweiten Tag starten Sie in Florenz – die Zeit vergeht während einer Führung durch die Stadt, eines Besuchs des Mercato Centrale und einer Trüffelverkostung. Am Nachmittag steht eine Besichtigung mit anschließender großer Weinverkostung bei Antinori nel Chianti Classico auf dem Programm. Die Reise durch das Chianti-Gebiet führt Sie in den kommenden Tagen unter anderem nach San Giminiano. In der Stadt mit den markanten Türmen erwartet sie eine Trüffeljagd und Weinverkostung bei Guicciardini Strozzi. Auch die kommenden Tage stehen im Zeichen des Weins und der Trüffel. Bevor es an Tag fünf zu einem Mittagessen und einer Weinverkostung bei Salcheto in Montepulciano geht, genießen Sie eine Führung durch die Burganlage Castello di Velona. Nach einem kurzen Abstecher im Hotel erwartet sie im Ristorante Enoteca Osticcio in der Hügelstadt Montalcino ein herrliches Abendessen.

Den kommenden Vormittag verbringen Sie auch in Montalcino. Sie starten mit einer Weinverkostung bei Podere Giodo in Montalcino anschließend fahren Sie weiter nach Suvereto, wo man Sie zum Mittagessen im Restaurant l’Ciocio erwartet und am Nachmittag bei einer Besichtigung und Weinverkostung bei Tua Rita. Den letzten Tag Ihrer Reise verbringen Sie in Castagneto Carducci. Auch dieser Tag führt Sie zu hervorragenden Weingütern. Bei Verkostungen auf den Weingütern Ca’ Marcanda Gaja und Ornellaia können Sie sich von der Qualität der italienischen Weine überzeugen.

Die Toskana zeigt sich während dieser Reise von Ihrer besten kulinarischen Seite. (c) Shutterstock

Bei einem Abschluss-Dinner in Marina di Bibbona im Ein-Stern-Restaurant La Pineta von Luciano Zazzeri lassen Sie die Reise ausklingen und die kulinarischen Erlebnisse Revue passieren. Am nächsten Tag geht es nach einem Frühstück wieder nach Florenz und von dort aus direkt nach Wien.

Information TERMIN & PREISE p. P. 07.05. – 14.05.2022

Doppelzimmer 7490 Euro

Einzelzimmer 8990 Euro INKLUDIERTE LEISTUNGEN Direktflüge mit Austrian Airlines ab/bis Wien nach Florenz

7 Nächte in ausgezeichneten 5*-Hotels und Relais inkl. Frühstück

4 Mittagessen und 6 Abendessen in Gourmet- und Sternerestaurants, wie z. B. 3-Sterne Restaurant Enoteca Pinchiorri

Besuch des Mercato Centrale in Florenz

Verkostung von Trüffelspezialitäten im Procacci Florence

Trüffeljagd mit Wein- und Trüffelverkostung bei Tenuta Guicciardini Strozzi

Pecorino- und Trüffelverkostung bei Podere il Casale in Pienza

15 Weinverkostungen bei Top-Weingütern lt. Reiseverlauf

Stadtführung Florenz mit örtlichem, deutschsprachigem Guide

Stadtrundgang San Gimignano, Montepulciano, Montalcino

Deutschsprachige Reiseleitung ab/bis Florenz

Transfers im klimatisierten Kleinbus

