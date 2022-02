Dass der US-Kunstsammler Clifford Schorer auf die bisher unbekannte Dürer-Zeichnung stieß, war einfaches Glück.

Eine Zeichnung, die für 30 US-Dollar, etwa 26 Euro, auf einem Flohmarkt erworben wurde, soll über 10 Millionen Dollar (8,7 Millionen Euro) wert sein. Das Kunstwerk stammt von jenem Maler, mit welchem man zumindest hierzulande schon im frühen Kindesalter konfrontiert wird. Sein Hase ziert immerhin Unmengen an A3-Zeichenblöcke. Zudem ist er einer der Schlüsselfiguren der deutschen Renaissance: Albrecht Dürer.

Gefunden wurde die Zeichnung von dem in Boston ansässigen Kunstsammler Clifford Schorer. Gegenüber CNN erzählte er, dass er sie nur zufällig am Weg zu einer Feier in Massachusetts entdeckt habe. Das sei bereits 2019 gewesen. Er habe vergessen ein Mitbringsel zu besorgen und machte deshalb einen Abstecher bei einer Buchhandlung in dessen Hinterhof ein kleiner Hofverkauf veranstaltet wurde. Der Betreiber der Buchhandlung, erzählte Schorer von der Dürer-Zeichnung, und fragte, ob er sie nicht sehen wolle. Trotz der relativ kleinen Hoffnung - es ist schließlich mehr als hundert Jahre her, dass ein unbekanntes Werk diesers „Kalibers“ entdeckt wurde - sah er sich die Zeichnung an.

Nach eingehender Begutachtung sei er von der Qualität des Werkes überzeugt gewesen. Dem Besitzer, der anonym bleiben möchte, sagte er, CNN zufolge: „Ich denke, es ist entweder die größte Fälschung, die ich je gesehen habe, oder ein Meisterwerk.“ Dieser habe die Zeichnung übrigens selbst bei einem Markt erworben - um nicht mal 30 Euro.

Eine Reise zur Verifizierung

Darauf folgte ein dreijähriger Weg zur Verifizierung des Werks mit jeder Menge Expertinnen und Experten. Dazu wurde das Kunstwerk unter anderem einer technischen Altersanalyse unterzogen. Mittlerweile ist die Agnews Gallery, das Londoner Auktionshaus, im Besitz des Kunstwerks, dem Schorer beratend zur Seite steht. Das wiederentdeckte Werk trägt den Titel „Die Jungfrau mit dem Kind“, es wird angenommen, dass es 1503 fertiggestellt wurde.

Da Dürers Karriere und sein Vermächtnis seit seinem Tod 1528 eingehend erforscht wurden, ist ein solcher Fund ist also äußerst selten. In einer Pressemitteilung teilte die Agnews Gallery mit, dass die Zeichnung „seit ihrer Wiederentdeckung auf großes Interesse gestoßen ist“.



>> Zum CNN-Bericht

>> Zum Auktionshaus

(red)