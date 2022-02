Die Rückkehr der "Crazy Canucks"

Sie rasen oft unter dem Radar, sind aber gerade bei diesem Olympia-Rennen für eine Sensation gut: Die Kanadier Jack Crawford, Broderick Thompson und Brodie Seger.

Die „Crazy Canucks“ und die „Canadian Cowboys“ sind Geschichte, doch die kanadischen Ski-Reporter tüfteln bereits an einem neuen Spitznamen für aktuelle Aushängeschilder. Gut möglich, dass nach der Olympia-Abfahrt am Sonntag (4 Uhr, live ORF1) schnellstmöglich ein solcher gefunden werden muss. Jack Crawford, Broderick Thompson und Brodie Seger sind bereit für den großen Coup. Die Gründe, warum Team Canada in den alpinen Speeddisziplinen in Peking zuschlagen wird.

Crawford, Seger und Thompson sind zwischen 24 und 27 Jahre alt, für die Abfahrt, die viel Erfahrung erfordert, ist das noch jung. Nun spielt dieser Nachteil aber keine Rolle, die Pisten in Yanqing sind für den gesamten Weltcuptross absolutes Neuland. Eine Situation, die den Kanadiern liegt. Schon bei der WM im Vorjahr in Cortina d'Ampezzo waren die Herren-Strecken unbekannt, Seger wurde auf Anhieb Vierter im Super-G, Crawford ebenfalls Vierter in der Kombination.