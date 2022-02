Amazon-Aktie nach starkem Weihnachtsgeschäft im Höhenflug

Der Nettogewinn von Amazon hat sich verdoppelt, die Aktie steigt zweistellig. Dafür wird Prime teurer.

Der Onlineriese Amazon hat im Weihnachtsgeschäft wieder stark abgeliefert: für das Schlussquartal 2021 wird ein Umsatzwachstum um neun Prozent auf 137,4 Milliarden Dollar vermeldet. Auch der Nettogewinn hat sich verdoppelt – auf 14,3 Milliarden Dollar – das wiederum ist aber einem Sonderertrag zu verdanken. Amazon hat sich für seine elektrischen Lieferfahrzeuge an dem Eleketroautobauer Rivian beteiligt.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an, der Aktienkurs stieg im nachbörslichen Handel um 18 Prozent. Kurz zuvor hatte sich Amazon auch dem Negativtrend der Technologieunternehmen angeschlossen, deren Aktien allesamt nach einem enttäuschenden Quartalsbericht des Facebookgiganten Meta unter Druck gerieten und absackten. Mit acht Prozent war der Verlust im regulären Handel von Amazon aber überschaubar.

Alleine ist Amazon mit dem Auf und Ab aber nicht, das Technologieunternehmen Snap, mit seiner bekannten App Snapchat, musste besonders deutliche Kursverluste hinnehmen. Allerdings hat Snap wie auch Amazon am Donnerstag nach Börsenschluss die Entwicklung wieder umgekehrt und stieg nachbörslich zeitweise sogar um fast 50 Prozent.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 4100 auf 4200 Dollar angehoben und die Einstufung auf „Buy“ belassen.

Bezos mit Brückenproblemen

Amazon Gründer Jeff Bezos wird sich über die Gewinne freuen, er muss gerade die Kosten für einen Abbau einer historischen Eisenbahnbrücke im niederländischen Rotterdam tragen. Wobei das mit einem geschätzten Privatvermögen von rund 177 Milliarden US-Dollar durchaus möglich sein sollte. Und das alles nur, damit seine neue Segelyacht – die an die 40 Meter hoch ist – durchpasst und ins Meer gelassen werden kann.

Schwacher Wachstumsausblick

Einbußen gibt es allerdings beim Wachstumsausblick. Nach dem E-Commerce-Hoch während der Pandemie war das aber auch so erwartbar. Auch das Betriebsergebnis – das die Geschäftsentwicklung besser widerspiegelt – ging um fast die Hälfte auf 3,5 Milliarden Dollar zurück. Vorstandschef Andy Jassy bestätigt aber, dass damit nur Erwartungen erfüllt wurden. Bereits vor Monaten hatte Amazon die Anleger vor milliardenschweren Zusatzausgaben aufgrund höherer Löhne, weltweiter Probleme in der Lieferkette und gestiegener Frachtkosten gewarnt und sie auf schwache Zahlen vorbereitet. „Trotz dieser kurzfristigen Herausforderungen bleiben wir optimistisch“, hält Jassy trotzdem im Geschäftsbericht fest.

Die hohen Personalkosten ergeben sich vor allem daraus, dass Amazon mittlerweile der zweitgrößte US-Arbeitgeber hinter der Supermarktkette Walmart ist. Alleine im vierten Quartal wurden rund 140.000 neue Mitarbeiter angestellt und mittlerweile hat Amazon weltweit nach eigenen Angaben mehr als 1,6 Millionen Beschäftigte. Walmart hat etwa 2,2 Millionen Angestellte.

Preiserhöhung bei Prime

Preiserhöhungen sind gerade in Mode, vor kurzem wurden Pläne bekannt, wonach die beiden Streaminganbieter Netflix und Spotify ihre Preise in den USA erhöhen werden. Hierzulande fällt das auch schon auf, beispielsweise bei dem Streamingdienst DAZN, der hauptsächlich Sportübertragungen anbietet. Dass die Preiserhöhungen nach Europa überschwappen, ist also wohl lediglich eine Frage der Zeit.

Amazon zieht mit dem Videostreamanbieter Prime auch hinterher. Der Bezahldienst umfasst aber nicht nur Streams für Serien, Filme und Musik, es ist auch eine Versandkosten-Flatrate inbegriffen. In den USA wird die jährliche Gebühr ab Februar für Prime von 119 auf 139 Dollar angehoben. Für die bestehende Kundschaft wiederum erst ab März. Eine Preiserhöhung gab es aber schon länger nicht mehr, seit 2018 sind die Tarife immer gleich geblieben. Amazon teilte zwar mit, dass eine Preiserhöhung außerhalb von Amerika vorerst nicht geplant ist, aber Spielraum durchaus vorhanden sei.

Cloud-Geschäft floriert

Erheblichen Anteil am Gewinn hat auch das Cloud-Geschäft von Amazon, AWS. Populäre Dienste wie zum Beispiel Reddit greifen auf die Speicherdienste von Amazon zurück. Selbst Dropbox hat damit begonnen, stieg 2017 jedoch auf ein eigenes System um. AWS steigerte die Erlöse im Quartal um 40 Prozent auf 17,8 Mrd. Dollar und schaffte einen überraschend hohen Gewinn von 5,3 Mrd. Dollar.



