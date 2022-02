Ein Fahrplan für die Ferientage in Wien

Wer nicht wegfährt, findet auch in Wien ein breites Freizeitprogramm: von Eislaufen über sizilianischen Tanz bis Theaterworkshop. Und auch der Fasching wird gefeiert.

Wer in den Semesterferien nicht wegfahren kann oder will, dem muss auch in Wien nicht langweilig werden. Denn anders als im Vorjahr, als die meisten Programmpunkte coronabedingt abgesagt (oder ins Netz verlegt) wurden, ist das Angebotslevel für Kinder und Familien in Wien diesmal wieder ein hohes. Achtung: Praktisch überall gilt (neben der Maskenpflicht) noch 2-G für Erwachsene, 2,5-G für Jugendliche bis 15. Kinder zwischen sechs und zwölf brauchen meist einen 3-G-Nachweis, auch der Ninjapass wird anerkannt.