Gleich hinter Tarvis: Pasta für Pilger und Sportler

Hauptbild • Ganz oben am Monte Lussari: Kirche, Gasthaus und Skilift. • FVG Ulderica da Pozzo

Der Monte Lussari ein paar Kilometer hinter der Grenze bei Tarvis ist ein Wallfahrtsberg. Und ein Skiberg. Und ein Genussberg. Ein kleiner Gipfel neben der Autostrada mit erstaunlichen Qualitäten.

Es war wieder einmal eine Erfindung aus Amerika, und keine schlechte – „First Track“ heißt es dort. Manche nennen es bei uns auch Sonnenaufgangsskifahren, was sich schon fast so lang liest wie eine Gebrauchsanweisung. Als Erster frühmorgens auf einer frisch präparierten, unberührten Piste unterwegs zu sein, das sind die seltenen Momente, die man auch noch seinen Enkelkindern gern erzählen wird.

Gabriella Paruzzi hat das jeden Tag, und sie liebt es. Als erfolgreiche Langläuferin, als fünffache Medaillengewinnerin, darunter eine Goldmedaille 2002 in Salt Lake City, war sie viel in der Welt unterwegs, kennt jede Menge Wintersportorte. Aber nichts ist so wie zu Hause am Monte Lussari. „Nichts ist vielleicht übertrieben, aber da musst du schon lang suchen. First Track haben wir hier oben jeden Morgen“, sagt sie. „Da musst du nicht nach Zermatt oder Whistler. Ist ja auch nicht die Preisklasse des Monte Lussari.“