Keine Neuwahlen in Montenegro: Regierung vor Sturz

Das Parlament berät nach dem Scheitern eines Neuwahlbeschlusses über einen Misstrauensantrag gegen Premier Krivokapić. Präsident Đukanović muss nicht mehr um sein Amt bangen.

In Montenegro wird es keine vorgezogenen Parlamentswahlen geben. Ein entsprechender Antrag von Ministerpräsident Zdravko Krivokapić hat am heutigen Freitag in der Volksvertretung nicht die erforderliche Mehrheit gefunden. Nur 29 der 79 Abgeordneten stimmten für die Parlamentsauflösung. Damit standen die Zeichen auf einen Regierungswechsel. Krivokapić wollte mit dem Neuwahlbeschluss ein Misstrauensvotum gegen sein Kabinett abfangen, über das im Anschluss beraten wurde.

Der Misstrauensantrag war von Vizepremier Dritan Abazović und seiner neoliberalen Partei URA mit Unterstützung von einigen Abgeordneten der oppositionellen Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS) gestellt worden. Medien in Podgorica haben bereits errechnet, dass 44 Abgeordnete für den Sturz der Regierung stimmen werden. Damit wäre die absolute Mehrheit im 81-köpfigen Parlament gesichert, was die Tür für die von Abazović geplante Minderheitsregierung öffnen würde.

Präsident hat nicht gegen Verfassung verstoßen

Indes muss Präsident Milo Đukanović muss nicht mehr um sein Amt bangen. Nach Ansicht des Verfassungsgerichtes des Adriastaates hat der Staatschef nämlich mit seinen umstrittenen Äußerungen vom August 2021 nämlich nicht gegen die Verfassung verstoßen. Das Höchstgericht, das mit einem Entscheid von drei seiner vier Richter urteilte, war vom Parlament angerufen worden.

Đukanović hatte sich im August öffentlich wiederholt gegen die Amtseinführung des neuen serbisch-orthodoxen Metropoliten Joanikije in der alten montenegrinischen Hauptstadt Cetinje ausgesprochen. Ende August ließ er gar wissen, dass er sich am Tag der Amtseinführung am 5. September den Protesten von Gegnern selbst anschließen würde. Die Amtseinführung fand unter heftigen Protesten statt, doch schloss sich Đukanović diesen nicht an.

Das Regierungsbündnis warf daraufhin dem Präsidenten vor, gegen die verfassungsmäßige Trennung von Religionsgemeinschaften vom Staat verstoßen zu haben. Bei einem Schuldspruch durch das Höchstgericht hätte das Parlament ihn mit Stimmenmehrheit des Amtes entheben können.

