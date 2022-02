Der Schnee in hundert Jahren

Neue Berechnungen zeigen: Die Bestandsdauer der Schneedecke wird in Österreich bis zum Jahr 2100 deutlich kürzer.

Wien. Der Klimawandel hat massive Auswirkungen auf die Schneedecken. Im Jahr 2100 wird in Österreich auf allen Höhen weniger lang Schnee liegen als heute. Diese Entwicklung ist unumkehrbar: Selbst bei Einhaltung des Pariser Klimaabkommens lässt sich der Status quo nicht aufrechterhalten. Das hat das Projekt „Fuse-AT“ ergeben, eine Zusammenarbeit von Forschern unter der Leitung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).



Drei Jahre haben die Experten der ZAMG, der Universität Innsbruck, des Climate Change Centre Austria und des Schneezentrums Tirol an dem Projekt gearbeitet. Dabei entstanden erstmals detaillierte regionale Daten der Schneelage in Vergangenheit und Zukunft für die gesamte Fläche Österreichs. „Alle Zukunftsszenarien zeigen einheitlich: Die weitere Entwicklung der Schneelage in Österreich hängt direkt mit dem globalen Klimaschutz zusammen“, sagt Projektleiter Andreas Gobiet von der ZAMG. Langfristig hänge die Schneelage stark vom Temperaturniveau ab und damit vom Ausmaß der Klimaerwärmung durch den Treibhauseffekt. Das sehe man auch deutlich in den Daten der Vergangenheit: Über die gesamte Fläche und alle Höhenlagen gemittelt hat die Bestandsdauer der Schneedecke seit 1961 um 40 Tage abgenommen.

Abnahme bis zu 90 Prozent

Wie geht es weiter? In tiefen Lagen unter 400 Metern Seehöhe wird im Jahr 2100 kaum noch Schnee zu sehen sein. Ohne globalen Klimaschutz nimmt die Dauer der Schneedecke bis 2100 um 90 Prozent ab. Somit gäbe es in einem durchschnittlichen Winter nur noch zwei Tage mit geschlossener Schneedecke. Bei Einhaltung des Pariser Klimaabkommens geht die Schneedeckendauer bis 2100 nur um 50 Prozent zurück. Damit wären in den tiefen Lagen pro Winter acht Tage mit Schneedecke zu erwarten.



In Lagen um 1000 Meter Seehöhe nimmt ohne globalen Klimaschutz die Dauer der Schneedecke bis 2100 um 70 Prozent ab. Damit wären pro Winter 30 Tage mit Schneedecke zu erwarten. Bei Einhaltung des Klimaabkommens geht die Schneedeckendauer um 25 Prozent zurück. (APA)