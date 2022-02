Idlib, das Refugium für Flüchtlinge – und Terroristen

In der Provinz nahe der Türkei starb IS-Chef al-Kuraischi. Und dort dürfte sich seine Bande neu formieren.

n einem unscheinbaren Haus in der syrischen Provinz Idlib plante Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi das Comeback des Islamischen Staates (IS). Amerikanische Späher entdeckten das Haus im Dorf Atmeh hart an der Grenze zur Türkei vor einigen Monaten. Kuraischi (45), ein Iraker, starb in der Nacht auf Donnerstag bei einem Angriff von Elitesoldaten der Delta Force auf das Gebäude – ähnlich wie sein Vorgänger Abu Bakr al-Bagdadi, der in einem Dorf in der Nähe lebte, bis er 2019 entdeckt wurde. Und beide starben auf die gleiche Art: Sie sprengten sich in die Luft, zusammen mit Angehörigen, mit Frauen und Kindern. Man habe Kuraischi eigentlich festnehmen wollen, hieß es in Washington.