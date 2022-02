Auch wenn in Österreich oft das Gegenteil geglaubt wird: Die Börse ist nicht nur für Reiche da. Gerade weil das Sparbuch nichts mehr bringt, soll sich jeder mehr bei Aktien umsehen. Diese vier bieten sich auch in der jetzigen Unruhephase als krisenfest an.

Auch wenn diejenigen Institutionen, Kammern und Parteien, die sich eigenen Worten zufolge um das Wohl des kleinen Mannes sorgen, Aktien als dubioses Spielzeug nur für Reiche abtun, muss man einmal mehr festhalten: Aktien sind kein Teufelszeug, sondern einerseits ein wichtiges Finanzierungsinstrument für die Wirtschaft und andererseits eben die Möglichkeit für jeden, auch mit kleinen Beträgen am Erfolg von Firmen teilzuhaben. Leider ist in den vergangenen Jahren aus der freiwilligen Möglichkeit fast eine Notwendigkeit geworden, weil risikoloser Vermögenserhalt und –aufbau mittels Sparbuch aufgrund der manischen Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht mehr funktioniert. Und leider haben die Menschen aufgrund der ausufernden Inflation, die durch ebendiese EZB mitverursacht ist, nun auch immer weniger Geld übrig, um es für ihre Vorsorge gewinnbringend anzulegen.

Freilich, auch der Aktienmarkt existiert nicht außerhalb dieser Entwicklung. Denn die Inflation ist ja längst – neben dem Immobiliensektor – auch am Kapitalmarkt angekommen. Ohne die lockere Geldpolitik hätte der Markt die Kursrallyes der vergangenen Jahre nicht gesehen. Kein Wunder, dass auch die Investmentbanker immer nach der möglichst langen Beibehaltung dieser Geldspritzen gerufen haben.

Immerhin bemerkenswert, dass das nun auch schon den Anlegern zu viel wird. Dass nämlich die EZB auf ihrer Sitzung am Donnerstag völlig untätig blieb, obwohl die Inflation in der Eurozone – wie am Mittwoch bekanntgegeben wurde – auf satte 5,1 Prozent hochgeschnellt ist, ruft auch an den Märkten Unverständnis hervor. „Die EZB hat alles beim Alten gelassen und sich nicht wirklich auf die aktuelle Inflationsentwicklung eingelassen“, wird Börsenexperte Andreas Lipkow von Comdirect in den Nachrichtenagenturen zitiert: „Das lässt die Marktteilnehmer an den Aktienmärkten sprachlos zurück“.

Wie auch immer: Die Straffung der Geldpolitik ist für die Märkte nicht leicht, wie man an den teils starken Kursverlusten sieht, seit die USA diesen Weg für heuer angekündigt haben. Und es ist auch nicht leicht, den Übergang von den starken Unternehmensgewinnen im wirtschaftlichen Erholungsjahr 2021 zu durchwachseneren Ergebnissen bereits im vierten Quartal und im Jahr 2022 zu meistern. Man braucht sich nur die Kursausschläge der vergangenen Tage nach oben (Ericsson, die Google-Mutter Alphabet,...) und unten (PayPal, Meta,..) – je nach Firmenergebnis und Ausblick – anzusehen. Es wird also holprig bleiben, zumal die Wirkung der Geopolitik (Ukraine) nicht zu unterschätzen ist.

Wer dennoch bereits wieder investieren will, sollte sich bei relativ krisensicheren Aktien umsehen. Als solche haben wir drei in den USA herausgefiltert.