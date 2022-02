Aufschrei der Spießer

Drucken

Hauptbild • Erstmals Biograf: Paul Auster erzählt auf 1200 Seiten Stephen Crane. • Eva Tedesj /TT News Agency/picturedesk.com

Paul Auster würdigt in seiner monumentalen Monografie „In Flammen“ den US-Autor Stephen Crane, dessen Hauptwerk „Die rote Tapferkeitsmedaille“ eher Cineasten als Lesern ein Begriff ist.

Der prominente US-Autor Paul Auster hat einem vor 122 Jahren verstorbenen Schriftsteller eine voluminöse Monografie gewidmet: Stephen Crane (1. November 1871 bis 5. Juni 1900), hierzulande kaum ein Begriff und selbst in englischsprachigen Ländern Literaturstudenten heute oft nur mehr vom Hörensagen bekannt. Da darf man schon überlegen: Warum tut er sich das an? Aus Bewunderung für den Religionsflüchter aus dem methodistischen Pfarrhaus? Den Schreibkünstler und Erneuerer in Stil und Thematik der US-Literatur, der zwischen dieser und Journalismus pendelte, dem auch Ernest Hemingway viel verdankte? Den Abenteurer in Werk und Leben? Den Enkel, den man selbst gern hätte?

Georg Büchner, selbst ein Feuerkopf, schilderte in der Novelle „Lenz“ mit der Flügelzange von intensivem Quellenstudium und mitfühlender Innenschau die letzten Monate des psychisch erkrankten „Sturm und Drang“-Autors Jakob Michael Reinhold Lenz. Da ist viel Nähe zu spüren.

Pfarrerssohn, Hundefreund, Rebell

Es ist wohl kein Zufall, dass Auster das erste seiner Großkapitel nicht mit dem korrekten Vornamen Stephen, sondern mit dem liebevollen Diminutiv „Stevie“ betitelt. Gut, es schildert ja Kindheit und Jugend Cranes. Auf zwei Seiten beschreibt Auster die Masse der stürmischen Veränderungen im ausgehenden 19. Jahrhundert. Erfindungen von der Mausefalle bis zum Wolkenkratzer und die wachsende Kluft zwischen Reichen und Armen trafen auf die siedlerischen Beharrungskräfte von Sitte und Religion. Der Amerikanische Bürgerkrieg war erst einige Jahre vorbei.

Stephen Crane war das neunte überlebende Kind einer oft übersiedelnden, angesehenen Pfarrersfamilie. Da seine Eltern nach wenigen Jahren starben, kümmerten sich die älteren Geschwister um den Jungen. Paul Auster hält ihn für ein frühreifes Kind, er konnte schon mit vier Jahren fließend lesen und übte sich bald im eigenen Schreiben. Er wird als eigenwilliges, manchmal kränkelndes Kind beschrieben, interessiert an und aktiv im Sport – besonders Football – und Haustieren – ein Hundefan in Leben und Werk.