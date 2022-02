Entführt auf der Krim

„New Yorker“-Korrespondent Joshua Yaffa legt mit „Überlebenskünstler“ eines der wichtigsten Bücher zum Verständnis von Putins Russland vor. Er schildert das Leben von Politikern, Unternehmern, Priestern und Künstlern zwischen Wagnis und Kompromiss.

In einer Frühlingsnacht schleppt ein Mann seine Reisetasche anderthalb Kilometer durch das Niemandsland zwischen zwei Grenzen: „Rechts und links lagen schlammige, laut den Warnschildern an beiden Straßenrändern mit Landminen gespickte Felder.“ Die Grenzbeamten registrieren seine Ankunft mit Irritation: Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein US-Amerikaner die Grenze zwischen der Ukraine und der von Russland annektierten Halbinsel Krim auf diesem Weg passiert. Joshua Yaffa, Russlandkorrespondent des Magazins „New Yorker“, hätte einfach in Moskau in ein Flugzeug ein- und auf der Krim wieder aussteigen können: Dieser Weg der Einreise gilt aber seitens der Ukraine als illegal. Es ist eine der seltenen Szenen dieses Buches, in der sein Autor so deutlich selbst auftritt, und sie ist klug gesetzt. Ihre Funktion wird erst im Kontext der Geschichten klar: Es sind Geschichten vom Drahtseilakt, den es bedeutet, im Russland der Gegenwart persönliches Engagement zu realisieren, sei es im eigenen oder im gesellschaftlichen Interesse – notwendigerweise im Zusammenspiel mit den Instanzen eines autoritären Staates. Mit der kleinen Szene der umständlichen, aber von der Ukraine genehmigten Einreise signalisiert Yaffa, dass auch er das Wasser trinkt, das er predigt.

Dem gelernten Homo austriacus ist bewusst, dass manchmal ein bestimmtes Parteibuch zupasskommt, und wir erleben gerade eine beispiellose Publikationswelle von Zeugnissen, wie Posten vergeben und Steuernachlässe erwirkt werden. Auch der Homo sovieticus ist ein Typus, über den sich soziologische Studien schreiben lassen. Yaffa skizziert deren Inhalt gleich in der Einleitung: „Furchtsamkeit und Servilität gegenüber dem Staat – eine paternalistische Symbiose, die aus der Angst durch die Repressionserfahrungen und der Unfähigkeit resultierte, sich selbst als ein vom Staat unabhängiges Individuum zu begreifen.“