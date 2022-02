Wenn Rodel-Frauen schwärmen: "Cool, dass Eis kalt ist"

Faire Rennen möglich, die Materialabstimmung ist wichtig und es gilt im Training die optimale Linie zu finden, Kurve 13 bleibt die Schlüsselstelle: Madeleine Egle will ihr Hoch in Yanqing prolongieren.

An die kalten Lufttemperaturen in den chinesischen Bergen mögen sich bei den Winterspielen die wenigsten gewöhnen, das kalte Eis in der Olympia-Bahn in Yanqing ist allerdings heiß ersehnt. "Cool, wenn es kalt ist", sagte Rodlerin Madeleine Egle. "Da werden die Bedingungen ziemlich gleich bleiben. Das ist wegen der Fairness ganz toll." Österreichs Frauen-Trio Egle, Lisa Schulte und Hannah Prock sucht im Training nach der perfekten Linie. Alle Karten werden nicht aufgedeckt.

Bevor es für die Frauen mit dem olympischen Bewerb am Montag losgeht, stand - neben viel Training - viel Zuschauen auf dem Programm. Zum einen wurde die Eröffnungsfeier am Freitagabend im Fernsehen verfolgt. "Ich habe sie voll schön gefunden. Es ist das Zeichen, dass es offiziell losgeht", sagte Schulte. Zum anderen werde freilich auch den Männern, die am (heutigen) Samstag in das Wettkampfgeschehen einsteigen, die Daumen gedrückt.

Die kalten Eis-Temperaturen sind auch sportlichen Gründen sehr gern gesehen, wie auch Prock bestätigte. "Die Bedingungen bleiben gleich, das ist das Beste, das es geben kann." Was das Material betrifft, ist freilich eine gute Abstimmung gefragt. Beim Weltcup und der Olympia-Generalprobe im November, den Egle gewann und in dem Schulte Dritte wurde, herrschten ganz andere Eisverhältnisse. Auch der Eisaufbau in der Bahn war anders.

"Die Kälte macht einen bedeutenden Unterschied, auch an der Griffigkeit, da muss man mehr abstimmen. Da musst du die ersten zwei Läufe bissl sicherer fahren, weil wenn du die verhaust, wird es schwierig", meinte Egle. Prock hatte ihre Rodel schon für das erste Training ganz gut eingestellt. "Das Eis ist sehr hart und sehr kalt, das macht einen großen Unterschied. Jetzt gilt es noch, die Feinheiten rauszufinden."