Der Ölpreis kennt kein Halten. Und die Rallye dürfte weitergehen. Ein Analysehaus hat nun vier besondere Nutznießer dieser Entwicklung genannt. Und von einer russischen Aktie sind so gut wie alle Experten begeistert.

Soll man sich von Aktien, die gut gelaufen sind, fernhalten? Und sollte man lieber bei denen zugreifen, die günstig sind? Jein. Denn einige sind es chronisch. Und wer etwa in den letzten zehn Jahren die meist gut gelaufenen US-Tech-Giganten aus Angst, zu spät dran zu sein, gemieden hat, hat Geld liegen gelassen.

Das könnte aktuell auch bei den Ölaktien passieren. Sie, aufgrund des Ölpreisverfalls zu Beginn der Coronapandemie 2020 monatelang in den Keller geprügelt, erleben seit Herbst 2020 eine wahre Renaissance. Das liegt in erster Linie an der starken Ölpreisentwicklung, die sich einer hohen Nachfrage bei gleichzeitigen Angebotsproblemen verdankt. Was Zweiteres betrifft, so mischen sich geopolitische Krisen (Ukraine) mit unzureichenden Investitionen in die Förderung.

Bezeichnend, dass das Ölförderkartell Opec+ mit 15 Minuten soeben die kürzeste Sitzung in ihrer Geschichte abgehalten hat. Man wiederholte einfach, die tägliche Ölproduktion auch weiter um 400.000 Barrel zu erhöhen, wie das für jedes Monat zugesagt ist. Aber sie hat Probleme, selbst diese Menge, die dem Markt nicht reicht, zu schaffen. Dazu kommt ein Kälteeinbruch in Texas, der die Förderung belasten könnte.

Man muss nicht den Teufel an die Wand malen, wie das die US-Bank JP Morgan getan hat, die im Falle eines Krieges zwischen Russland und der Ukraine einen Ölpreis von 150 Dollar - also über dem Allzeithoch - prognostiziert. Aber dass der Preis (nun bei über 93 Dollar je Fass der Sorte Brent) trotz längerer Rallye weiter steigt, ist kaum noch umstritten.

Den Ölaktien, die alle hohe Dividenden bieten, winken also weiter steigende Kurse, meinen die meisten Analysten. Aber welche gelten als besonders attraktiv und aussichtsreich?