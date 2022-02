Mindestens ein Toter nach Lawinenabgang in Tirol

Die Lawine dürfte im Bereich der Gammerspitze abgegangen sein. Insgesamt wurden fünf Sportler verschüttet, drei von ihnen konnten lebend geborgen werden.

In Tirol ist abermals eine Lawine abgegangen: Am späten Vormittag wurde eine Suchaktion nach einem Lawinenabgang in Schmirn (Bezirk Innsbruck-Land) unterhalb der Gammerspitze gestartet. Mindestens eine Person dürfte dabei ums Leben gekommen sein.

Insgesamt wurden fünf Sportler verschüttet, drei von ihnen konnten lebend geborgen werden. Nach einer Person werde nach wie vor gesucht, hieß es von der Polizei. Nähere Informationen über die Identitäten der Opfer sowie über den Unfallhergang waren noch nicht bekannt.

Fest steht: Vier Notarzthubschrauber, ein Polizeihubschrauber sowie drei Bergrettungen wurden alarmiert. Am Samstag ist dies nach dem lawinenträchtigen Freitag mit sieben Todesopfern in Tirol der erste Einsatz, hieß es.

30 Lawinenabgänge binnen eines Tages

Insgesamt verzeichnete die Leitstelle am Vortag rund 30 Lawinenabgänge. Darunter waren einige "Negativlawinen" - also Lawinenabgänge, bei denen keine Personen zu Schaden gekommen waren. Es herrschte bei wunderschönem Winterwetter aufgrund der Schneefälle und des Windes in Tirol eine heikle Lawinensituation. Für Samstag und Sonntag wurde die Lawinenwarnstufe 3 auf der fünfteiligen Skala ausgegeben.

(APA/Red.)