Betonierer? "Das ist ungerecht"

Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) bereut die Räumung der Stadtstraßenbaustelle nicht, wohl aber die Klagsdrohungen an Kinder. Autos will sie Platz wegnehmen.

Rund um die Baustellenbesetzung und die Räumung gab es sehr viel Kritik an Ihnen und der Stadt Wien. Wie lebt es sich mit dem Pickerl einer Betoniererpartei?

Ulli Sima: Das ist ungerecht und hält auch einer sachlichen Betrachtung nicht stand. Wir geben dreimal so viel für den Ausbau der Öffis aus als für Straßen und haben die niedrigsten Pro-Kopf-CO2-Werte in ganz Österreich. Die ganze Diskussion um eine drei Kilometer lange Straße ist überproportioniert. Wenn die grüne Umweltministerin grünes Licht für eine Schnellstraße in Rainbach in Oberösterreich gibt, gibt es keine Debatten.