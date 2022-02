Drei mal Rhizomglück im Februar

Ingwer, Galgant und Kurkuma kommen jetzt in die gute Blumentopferde.

Man kann es kaum glauben, aber es kommt bereits Bewegung in die Natur. Unter dem Feigenbaum blüht schon der dottergelbe Winterling, und auch wenn vor wenigen Tagen noch dezimeterdick der Schnee lag, spitzelt es allerorten, und die ersten Zwiebelpflanzen, die Tulpen, Narzissen und so weiter, bahnen sich den Weg an Luft und Frühjahrssonne. Für uns bedeutet das Freude, es ist aber auch der Startschuss für Pflanzung, wie beispielsweise der würzigen Rhizome von Ingwer, Kurkuma und Galgant. Sie kommen nun stückweise in Erde und Gefäße, die nicht zwingend sehr tief sein müssen.



Der Ingwer wird über den Sommer ordentlich wuchern und bis in den späten Herbst, wenn sich seine Blätter gelb zu färben beginnen, die saftigsten und zartesten Ingwerwurzeln liefern, die Sie je in Curry und Co. geschnipselt haben. Ohne sie zu schälen übrigens, denn das ist unnötig. Für die knallorangen und dem Vernehmen nach sehr gesunden Kurkuma-Rhizome gilt dasselbe, reiche Ernte ist hier garantiert, die Pflanze ist die unkomplizierteste von allen dreien. Der Galgant hingegen ist der Langsamste, er braucht geduldiges Pflegepersonal. Er spendiert jedoch die möglicherweise raffinierteste und feinste Würze aller Ingwergewächse, doch er benötigt bis zu drei Jahre, um erntereife, weiße, saftige Wurzelspeicher zu bilden.



Alle drei sind nicht winterhart und mögen auf jeden Fall viel Wärme und viel Licht, wobei sich Standorte ohne Mittagssonne besser bewährt haben. Wer ein Glashaus betreibt, stellt sie dort hinein, die Tropengeschöpfe profitieren auch von der Luftfeuchte. Sie sind erstaunlich durstig, wollen aber auf keinen Fall staunass stehen. Ein bisschen Fingerspitzengefühl ist also angebracht, und das beginnt einmal mehr beim Substrat, das ruhig etwas sandig sein darf, jedoch fruchtbar und nährstoffreich erwünscht wird.