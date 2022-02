Julia Dujmovits: „Gold macht keinen Druck, es nimmt ihn“

Julia Dujmovits, 34, kehrte für Peking aus der Pension zurück: Warum Bronze sie nicht zufrieden macht und das Herz beim Comeback über den Kopf siegte.

Sie sind Snowboard-Profi, Yoga-Lehrerin, Mentalcoach und Unternehmerin: Was sind Sie denn in erster Linie?

Julia Dujmovits: In diesen Tagen bin ich mit Sicherheit gerade am meisten Snowboard-Profi. Zum Yoga-Unterrichten komme ich derzeit nicht, obwohl ich mich auch darauf schon wieder freue (lacht). Ich denke in Blöcken, habe vielseitige Visionen und Ziele und folge dabei einfach meiner Begeisterung. So hat sich meine Yoga-Tätigkeit entwickelt, dasselbe gilt für mein Start-up Re/Mind. All das verschafft mir auch einen anderen Blick auf den Leistungssport.