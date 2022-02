Gregoritschs Tore für den Teamchef

Michael Gregoritsch traf bei Augsburgs 2:0-Sieg gegen Union Berlin. Auch Saša Kalajdžić trug sich in die Schützenliste ein.

Michael Gregoritsch bewirbt sich um einen Kaderplatz für das WM-Playoff in Wales im März. Zuletzt von Teamchef Franco Foda nicht nominiert, kommt der Stürmer bei Augsburg in Fahrt. Nach schwachem Herbst (nur fünf Kurzeinsätze in den ersten zwölf Runden) hat sich der 27-Jährige inzwischen in den Stamm gespielt und trifft – gegen Union Berlin ebnete sein fünftes Saisontor den 2:0-Sieg, einen wichtigen im Abstiegskampf. Damit überholten die Augsburger zumindest vorerst Wolfsburg (17.30 Uhr gegen Fürth) und verließen den Relegationsplatz. Auch ÖFB-Kollege Saša Kalajdžić traf, konnte Stuttgarts 2:3-Niederlage gegen Frankfurt aber nicht verhindern.

Weiter in Not ist hingegen Trainer Adi Hütter mit Borussia Mönchengladbach. Nach einem 1:1 bei Arminia Bielefeld liegt die Truppe von Stefan Lainer (spielte durch) nur noch zwei Zähler vor dem Relegationsplatz, den der VfL Wolfsburg am Sonntag aber verlassen kann. Augsburg liegt dazwischen einen Punkt vor den Wolfsburgern. Prekär bleibt die Lage bei Stuttgart, das weiter auf dem 17. Platz liegt.

Hütter durfte im ersten Spiel nach dem Wirbel um den Rückzug von Manager Max Eberl mit dem 1:1 bei Bielefeld nicht unzufrieden sein. Das Tor sieben Minuten vor der Pause durch Alassane Plea hatte sich nicht angekündigt. Erst nach Wiederbeginn wurden die Gäste stärker, es reichte aber nicht mehr. Bei der Arminia spielte Patrick Wimmer durch, Alessandro Schöpf (63.) und Manuel Prietl (87.) wurden eingewechselt.

Ergebnisse, 21. Runde: Hertha – Bochum 1:1, Stuttgart (Kalajdžić/Tor) – Frankfurt (Hinteregger ab 84., Ilsanker ab 87.) 2:3, Mainz (Onisiwo bis 87., Stöger ab 89.) – Hoffenheim (Posch bis 63., Grillitsch ab 62., Baumgartner ab 62.) 2:0, Augsburg (Gregoritsch/Tor) – Union Berlin (Trimmel) 2:0, Bielefeld (Wimmer, Schöpf ab 63.) – Gladbach (Lainer) 1:1, Köln (Ljubicic bis 77., Kainz bis 85.) – Freiburg (Lienhart) 1:0.

(red/APA)