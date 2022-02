Kunstwerte

Zukunft ungewiss. Die Expansion der Art Basel nach Paris hat nicht nur Auswirkungen auf die Kunstmesse Fiac. Die Stadt Basel befürchtet das Aus der Art Basel am Heimatstandort.

Die Nachricht der Art Basel, künftig in Paris eine Messe auszurichten, schlug nicht nur in Paris ein wie eine Bombe. Einerseits muss die größte französische Messe für Zeitgenössische Kunst, Fiac, befürchten, als Parallelmesse neben dem Weltmarktführer den Kürzeren zu ziehen und womöglich als Regionalmesse in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Andererseits bereitet der Expansionsschritt auch der Heimatstadt der Art Basel Sorge und sieht längerfristig den Messestandort Basel bedroht. Diese Befürchtungen sind nicht von der Hand zu weisen, denn macht es für die Art Basel wirklich Sinn, zwei europäische Messen auszurichten? Zumal diese Messe international positioniert ist und viele amerikanische und asiatische, ja sogar afrikanische Galerien unter den Ausstellern hat. Viele der Überseegalerien werden sich auf eine der beiden Messen fokussieren, aber nicht beide bespielen. Dass hier Paris die Nase vorn haben dürfte, ist naheliegend: Paris ist eine Weltstadt, Basel nicht.

Art Basel Global Director Mark Spiegler und MCH Group Verwaltungsratspräsident Andrea Zappia werden zwar nicht müde zu beteuern, dass Basel die Heimatbasis sei und sie sich zu hundert Prozent zu den bestehenden Art Basel-Veranstaltungen in Basel, Miami und Hongkong bekennen würden, doch ein Blick in Schweizer Medien zeigt schnell, dass an der Glaubwürdigkeit dieser Aussagen gezweifelt wird.



Standortzusicherung. Über Nacht kann der Messestandort allerdings nicht zugedreht werden. Immerhin hat sich der neue Großinvestor James Murdoch beim Einstieg in die MCH Group 2020 dazu verpflichtet, seine Anteile mindestens fünf Jahre nicht zu verkaufen und den Standort 15 Jahre lang zu bespielen. Aber Papier ist geduldig. Wie diese Vereinbarung letztlich ausgelegt wird, steht, um bei den Redewendungen zu bleiben, auf einem anderen Blatt. So könnte sich das Management beispielsweise entscheiden, in Basel eine kleine regionale Messe zu machen und Paris als neuen europäischen Standort etablieren. Die Auswirkungen für Basel als internationale Messestadt wären damit dieselben wie bei einem Ende der Art Basel. Die Stadt würde von der Karte der globalen Messen verschwinden. Denn Basel kämpft an allen Fronten. Die Mustermesse Muba, sie zählte zu den größten Publikumsmessen in Basel, wurde 2019 eingestellt. Die internationale Uhrenmesse Baselworld, die ebenfalls zur MCH Group gehört, steht ebenfalls vor dem Aus. Verliert Basel nun noch die Art Basel, ist die Messestadt Geschichte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2022)