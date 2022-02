Wind verhindert Olympia-Abfahrt am Sonntag

(c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Yanqing am Sonntag.

Wenig überraschend wurde die Herren-Abfahrt abgesagt. Nun wird ein neuer Termin diskutiert.

Die alpinen Ski-Bewerbe bei den Winterspielen in China haben mit einer Absage begonnen. Nach stundenlangem Warten entschieden Jury und Organisatoren, dass die Abfahrt der Männer am Sonntag in Yanqing wegen der heftigen Windböen nicht möglich ist. Wann das Rennen neu angesetzt wird, wird erst entschieden.

Eine Option: Morgen Montag könnte zwischen den Durchgängen des Damen-Riesentorlaufs gefahren werden - wenn das Wetter mitspielt.

„Es war so unkonstant, es wäre nicht nur unfair, sonder auch gefährlich gewesen“, meinte ÖSV-Chefcoach Andreas Puelacher.

(red.)