China-Aktien: Wer hat Angst vor der Regierung?

Finden die Anleger im „Jahr des Tigers“, dessen Beginn am 1. Februar wie hier in Penking gefeiert wurde, wieder Gefallen an chinesischen Aktien?

Chinas Aktienmarkt hat im Vorjahr unter verschärfter Regulierung gelitten. Doch damit lernen die Firmen zunehmend umzugehen. Und anders als in den USA und Europa stehen die Zeichen auf geldpolitischer Lockerung.

Wien. Die große Erzählung von chinesischen Technologiekonzernen, die der US-Konkurrenz die Stirn bieten, hat im Vorjahr einige Risse erlitten. Wer vor einem Jahr auf die großen Technologiekonzerne Alibaba, Baidu oder Tencent gesetzt hat, hat sich – jedenfalls vorerst – kräftig die Finger verbrannt. Grund waren regulatorische Bestrebungen der chinesischen Regierung, Technologiekonzerne und insbesondere solche, die an ausländischen Börsen notieren (wie den Onlinehändler Alibaba und den Suchmaschinenbetreiber Baidu) stärker an die Kandare zu nehmen.

„Gemeinsamer Wohlstand“ heißt die Devise der Regierung, die die Schere zwischen Arm und Reich verkleinern will, dabei aber vor zentralistischen Eingriffen nicht zurückschreckt. So soll man mit Nachhilfe kein Geschäft mehr machen dürfen, Minderjährige sollen nur begrenzt online spielen dürfen, Tech-Konzerne wie der Internet-Riese Tencent und/ oder der Fahrtendienstleister Didi sollen weniger Daten sammeln dürfen.

Generell sollen Tech-Konzerne nicht zu mächtig werden: Als Alibaba-Gründer Jack Ma vor eineinhalb Jahren Kritik am chinesischen Finanzsektor übte, verschwand er wochenlang von der Bildfläche. Der Börsengang der Fintech-Tochter Ant wurde abgesagt.



Doch das scheint heuer in den Hintergrund zu treten: Während die US-Technologieriesen (mit Ausnahme von Google-Mutter Alphabet) bisher ins Minus gerutscht sind, haben sich Baidu, Alibaba und Tencent auf Erholungskurs begeben. Finden die Anleger im „Jahr des Tigers“, das am 1. Februar begonnen hat, wieder Gefallen an chinesischen Aktien?