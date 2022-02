Manuel Fettner: „Der Weg war das Entscheidende“

Sprungkraft, Beharrlichkeit und das Wissen um die Höhen und Tiefen, die eine lange Karriere birgt, trugen ÖSV-Adler Manuel Fettner zu Olympia-Silber.

Vom ersten Tag an im National Ski Jumping Center von Zhangjiakou war da eine Aura rund um Manuel Fettner. Selten sei jemand so souverän aufgetreten, habe so genau gewusst, was zu tun ist und sei gleichzeitig so locker geblieben, hieß es aus dem ÖSV-Lager. Vor allem aber: Fettner vermochte diesen Stil auch im ersten Wettkampf durchzuziehen.

Der Tiroler sprang von der Normalschanze zu Silber, seine 36 Jahre, sieben Monate und 22 Tage machen ihn zum zweitältesten Olympia-Medaillengewinner nach Noriaki Kasai (41 Jahre, acht Monate, elf Tage), der Fettners Coup als Kommentator vor Ort erlebte – neben dem ausgewählten chinesischen, aber nicht sonderlich skisprungaffinen Publikum.

„Ich muss sagen, das Alter macht es nicht leichter“, meinte Fettner. „Aber man kann sich wahrscheinlich noch mehr darüber freuen als wenn das mit 20 passiert wäre.“ Unerreichbar auch für Fettner (102,5/104 Meter) an diesem Abend: Japans Überflieger Ryōyū Kobayashi (104,5/99,5) Dritter: Dawid Kubacki (POL).