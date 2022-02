Wolfgang Kindl: Geduldig in die Erfolgsspur gekämpft

Rodel-Routinier Wolfgang Kindl krönte seine Karriere mit Silber und bestätigte Österreichs Medaillengarantie im Eiskanal. Der 33-Jährige trotzte Rückschlägen und belehrte einmal mehr frühe Kritiker.

Yanqing/Wien. Die eindrucksvolle Serie der österreichischen Rodler bei Olympia hat in China ihre Fortsetzung gefunden: Seit 1992 wurde stets zumindest eine Medaille gewonnen, in Yanqing raste Wolfgang Kindl gleich im ersten Bewerb zu Silber. Der Tiroler lieferte sich ein Duell um Gold mit dem Deutschen Johannes Ludwig, am Ende wurde es mit 16 Hundertstel Rückstand der zweite Rang vor Dominik Fischnaller (ITA). „Das habe ich mir wirklich hart erkämpft“, sagte der 33-Jährige und bedankte sich bei allen, die ihn während der Auf und Abs seiner Karriere begleitet haben. „Die letzten Jahre waren wirklich schwierig, in dieser Saison ist zum Glück alles aufgegangen, genau zum richtigen Zeitpunkt. Umso glücklicher bin ich jetzt“, erklärte er, bevor die Stimme brach.

Für den neunfachen Weltcupsieger und regierenden Europameister ist es die erste Olympiamedaille und eine Wiedergutmachung für die Winterspiele 2018. Nach Pyeongchang war Kindl als Doppel-Weltmeister der Heim-WM 2017 („Ein brutales Highlight, aber Olympia ist noch größer“) als Mitfavorit angereist, verspielte alle Chancen jedoch schon mit einem völlig verpatzten ersten Lauf. Während David Gleirscher damals zu Gold raste, wurde Kindl zum dritten Mal bei Olympia Neunter und musste somit in der Team-Staffel, die Bronze errang, zuschauen. Die Enttäuschung war groß, wie er später gestand, doch einmal mehr obsiegte die Leidenschaft.