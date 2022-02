Tech-Sektor profitiert, Telekom nicht

Aktien aus der Technologie- und Medienbranche waren die großen Gewinner der Pandemie, zeigt eine BCG-Studie. Der Telekomsektor profitierte hingegen weniger.

Der Trend zum Home-Office und zum Onlinehandel sowie die gestiegene Nachfrage nach Halbleitern haben die Gesamtrendite (Total Shareholder Return), bestehend aus Kursanstiegen und Dividenden, von TMT-Aktien (Technologie, Medien, Telekom) deutlich erhöht. Das geht aus einer BCG-Studie („BCG TMT Value Creators Update: Growing during the Covid-19 pandemic“) hervor.



Doch nicht alle drei Sektoren profitierten gleichermaßen. Am besten erging es den Unternehmen aus der Technologiebranche: Diese haben in den 21 Monaten der Pandemie fast die Hälfte ihres gesamten Marktwerts geschaffen. Die Rendite pro Jahr ist um 30 Prozentpunkte auf zuletzt 40 Prozent gestiegen.



Auch digitale Medienkonzerne entpuppten sich als Gewinner der Pandemie: Die Durchschnittsrendite der einschlägigen Branchenaktien wuchs während der Pandemie von 1,5 Prozent auf 17 Prozent. Dabei konnten vor allem Konzerne im Bereich Digital/Social Media (Alphabet, Meta etc.) und Streaming (Netflix, Disney) ihren Marktwert steigern.

Genau diese Aktien mussten in den vergangenen Tagen jedoch deutlich Federn lassen. Mit Ausnahme von Google-Mutter Alphabet haben sie mit ihren jüngsten Quartalszahlen die Markterwartungen enttäuscht. Ob das temporär ist oder die Pandemie ausgepreist wird, muss sich erst zeigen.

Die Telekommunikationsbranche konnte bereits während der Pandemie nur unterdurchschnittlich profitieren: Die Durchschnittsrendite der Branchenaktien wuchs lediglich leicht und liegt mit vier Prozent deutlich unter den anderen Sektoren.

Weniger Roaming

Der Grund: Die Covid-19-Pandemie führte zwar sofort zu einem Anstieg des Internetverkehrs um 47 Prozent, aber das brachte nicht automatisch höhere Einnahmen. Tatsächlich gingen die traditionellen Einnahmen der Telekommunikationsbetreiber um drei Prozent zurück, auch weil die meisten Festnetzdienste auf Basis unlimitierter Tarife angeboten werden. Darüber hinaus mussten die Firmen Einbußen bei Roaming-Gebühren hinnehmen.