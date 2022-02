Bitcoin & Co.: Preise höher als 2017, Skepsis auch

Männer und jüngere Leute sind aufgeschlossener, doch fürchtet man die Schwankungen mehr als im Boomjahr 2017.

Wien. Bei Umfragen kommt es immer darauf an, wen man fragt. So hat das Unternehmen Blockpit (es bietet Steuerreportings für Kryptoinvestoren an) seine Nutzer befragt. Die Teilnehmer, zu 93 Prozent männlich und im Schnitt 39 Jahre alt, stehen Bitcoin und anderen Kryptowährungen naturgemäß positiv gegenüber: Wie berichtet, wollen 97 Prozent heuer weitere Kryptoinvestitionen tätigen, 86 Prozent erwarten einen weiteren Aufschwung des Kryptomarkts.

Mehr als die Hälfte sind seit 2017/2018 in Kryptowährungen investiert und mit den Aufs und Abs vertraut. Die Umfrageteilnehmer sehen in digitalen Vermögenswerten die Zukunft der Finanzen, interessieren sich für die disruptive Technologie und nutzen das Investment zur Diversifikation oder als Inflationsschutz.