Was die Atomkraft Anlegern bietet

Die umstrittene Rückkehr der nuklearen Energiewirtschaft scheint in Europa beschlossen und befindet sich auch weltweit im Aufwind.

Wien. Kaum ein Thema sorgte zuletzt für so hitzige Debatten wie Europas Energiepolitik. Am 2. Februar wurden von der EU Gas und Atomkraft in die Taxonomie aufgenommen, die vorgibt, welche Investitionen als nachhaltig gelten. Mit solchen Geldern soll der Klimawandel eingebremst werden und bis 2050 Klimaneutralität in der Region erreicht werden.



Vor allem die Rückkehr der Atomkraft sorgt für Kontroverse. Frankreich möchte verstärkt darauf setzen. Schon jetzt deckt das Land 70 Prozent seiner Stromproduktion damit ab. Hierzulande wird sie abgelehnt. Auch in Deutschland kehrt man dieser Form der Energiegewinnung den Rücken. Mit Jahresende 2021 wurden drei der verbleibenden sechs Atomkraftwerke abgeschaltet. Die verbleibenden Meiler sollen noch heuer vom Netz genommen werden.



Zuletzt wurde die Debatte um Europas Energiezukunft aufgrund des Ukraine-Konflikts mit Russland um eine Facette reicher. Die Sorge vor einer Eskalation ist groß, zumal Russland ein wichtiger Gaslieferant ist. Sollte der Konflikt anschwellen, könnte sich auch die Inbetriebnahme der jüngst fertiggestellten Pipeline Nord Stream 2, die weiteres Gas nach Deutschland liefern soll, verzögern. Alternative Lösungen zur Energieversorgung werden deshalb gesucht.