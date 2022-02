Auch Neobroker BUX verkauft nun Teilaktien

Vielen Kleinanlegern sind Aktien von Google oder Amazon das zu teuer für eine einzelne Aktienposition. Einige Broker bieten daher bereits Teilaktien an. Nun tut das auch BUX Zero.

BUX-Österreich-Chef Nils-Hendrik Höcker rechnet mit einem turbulenten ersten Halbjahr an den Börsen. Von der Unterscheidung zwischen günstigen Value- und teuren, spekulativen Wachstumsaktien hält er wenig.

Wien. Eine Aktie von Google oder Amazon kostet um die 3000 Dollar. Vielen Kleinanlegern ist das zu teuer für eine einzelne Aktienposition, vor allem, wenn sie auch noch breit diversifizieren wollen. Einige Broker bieten bereits Teilaktien an. Nun tut das auch BUX Zero. Bei dem niederländischen Broker kann man Teilaktien von bestimmten Werten kaufen. Dabei handle es sich nicht bloß um Zertifikate (Wertpapiere, die den Aktienkurs nachbilden) wie bei vielen anderen Brokern, sondern tatsächlich um Teile von Aktien, sagt Nils-Hendrik Höcker, Deutschland- und Österreich-Chef bei BUX, zur „Presse“. Ab zehn Euro kann man direkt in Unternehmensanteile investieren.