Pandemie drückt Einkommen

Bei jedem dritten Haushalt hat sich das Einkommen seit März 2020 reduziert.

Wien. Zum sechsten Mal seit Ausbruch der Pandemie hat das Tarifvergleichsportal Durchblicker.at 1200 Haushalte nach ihrer Einkommenssituation befragt. Bei 32 Prozent hat sich das Einkommen seit Pandemiebeginn im März 2020 reduziert, ein Viertel aller Haushalte muss weiter mit weniger Geld ihr Auslangen finden. In stärkerem Ausmaß gilt das für selbstständig Tätige (42 Prozent) bzw. nicht erwerbstätige Personen (39 Prozent). Im Schnitt beträgt die Verminderung des Haushaltseinkommens rund 640 Euro, wird es durch selbstständige Arbeit erwirtschaftet, schlägt sich die Einbuße sogar mit 853 Euro zu Buche.

Zugleich geben drei Viertel der Befragten an, dass ihre Fixkosten seit Anfang des Jahres 2022 gestiegen sind. Das betrifft im besonderen Maße Familien mit Kindern. Am häufigsten werden gestiegene Preise bei Lebensmitteln (71 Prozent), Treibstoff (68 Prozent) und Strom (68 Prozent) genannt.



35 Prozent müssen zur Deckung ihrer Fixkosten Kredite aufnehmen, auf Ersparnisse zurückgreifen oder regelmäßig ihr Konto überziehen. Fünf Prozent können angesichts der aktuell massiven Teuerungsrate ihre Fixkosten überhaupt nicht mehr stemmen. Das Optimieren von Fixkosten sei besonders für sie ein Gebot der Stunde, sagt Durchblicker.at.