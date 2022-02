Schuss ins Hotel: Darf man weiter Waffe tragen?

Höchstrichter kommen dem Unglücksschützen zu Hilfe.

Wien. Im ersten Stock des Hotels, genau genommen im Zimmer 118, will man an dem Tag nicht gewesen sein. Zum Glück war auch kein Mensch zu Schaden gekommen. Aber ein Projektil hatte das zweifach verglaste Terrassenfenster des Zimmers durchschlagen, einen Fernseher, eine Wand und die Eingangstür des Zimmers beschädigt.



Der Schuss war von einem 800 Meter entfernten Mann gekommen, der in einem dafür genehmigten Gehege Jagd auf Damwild machte. Das Projektil hatte zunächst den Schädel eines Tieres durchschlagen, bevor es Richtung Hotel ging. Die Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung verhängte ein Waffen- und Munitionsverbot gegen den Mann. Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich bestätigte dies. Der Verwaltungsgerichtshof (Ra 2021/03/0164) kippte diese Entscheidung aber. Man müsse vor der Entscheidung nun noch einiges besser untersuchen. Etwa, ob das Tier bei der Schussabgabe aufrecht oder gebückt stand, in welchem Winkel die Schussabgabe erfolgte oder wie genau das Projektil abgelenkt wurde.