Wer darüber spricht, versteckt Glauben nicht

Kann ein zum Christentum konvertierter Iraker in die Heimat zurückkehren? Ja, meinte die Unterinstanz, er würde nicht auffallen. Das Höchstgericht kommt dem Mann zu Hilfe.

Wien. Aus dem islamischen Raum stammende Asylwerber, die in Österreich zum Christentum übergetreten sind, beschäftigen immer wieder die Gerichte. Neben der Frage, ob die Person zum Schein oder aus Überzeugung Christ geworden ist, geht es dabei auch darum, ob der Betroffene mit seiner neuen Religion in der alten Heimat leben könnte. Und in einem Verfahren stand man nun daher vor der Frage: Wie sehr würde ein Mann nach seiner Rückkehr als Christ auffallen?



Der Iraker war 2015 nach Österreich gekommen. Er stellte einen Asylantrag. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl kam 2018 zum Schluss, dass der Mann weder ein Recht auf Asyl habe noch eines, als subsidiär Schutzberechtiger in Österreich zu bleiben. Der Mann schlug den Gerichtsweg ein. Und im Laufe seines Asylverfahrens verwies er darauf, dass er Asyl benötige, weil er inzwischen zum Christentum konvertiert sei.



Tatsächlich hatte sich der Mann im Jahr 2018 christlich taufen lassen – 16 Tage nachdem die Behörde den negativen Asylbescheid gegen den Mann erlassen hatte. Der Mann ist, wie gerichtlich festgestellt wurde, aber tatsächlich in seiner evangelischen Kirchengemeinde engagiert und besucht regelmäßig Gottesdienste.



Es stimme, dass Christen im Irak mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, meinte das Bundesverwaltungsgericht (BVwG). Allerdings gehe es bei dem Mann um eine Rückkehr in die Autonome Region Kurdistan. Hier sei die Situation für Christen erheblich besser. Überdies gehe aus den Angaben des Mannes hervor, dass er gar nicht beabsichtige, seinen neuen Glauben nach der Rückkehr in den Irak in exponierter Weise zu leben. Also solle der Mann wieder in den Irak zurückgehen.