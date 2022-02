Corona-Zwangspause für Erdoğan

Der Präsident und seine Frau haben sich mit dem Virus infiziert. Die Omikron-Welle schwappt durchs Land.

Normalerweise lässt Recep Tayyip Erdoğan keine Gelegenheit aus, um in der türkischen Provinz Reden zu halten und seine Anhänger zu treffen. Deshalb war es ungewöhnlich, als der 67-jährige Staatspräsident am Samstag einen Abstecher in die Kohle-Stadt Zonguldak am Schwarzen Meer kurzfristig absagte. Wenig später gab er bekannt, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert habe.



Der Staatschef hatte vor wenigen Tagen zusammen mit seiner ebenfalls infizierten Frau Emine die Ukraine besucht und Termine in Ankara und Istanbul absolviert. Erdoğan schrieb auf Twitter, er und seine Frau hätten die Omikron-Variante des Virus und nur leichte Symptome. Er führt die Amtsgeschäfte weiter und gibt sie nicht an Vizepräsident Fuat Oktay ab, der Erdoğan bei Abwesenheiten wie Auslandsreisen vertritt.

Strikt abgeschirmt