Wir werden einen Richter brauchen

Wer, wenn nicht die Politik sollte den VfGH besetzen? Am Bestellmodus könnte man aber feilen. Und in der Zivil- und Strafjustiz darf Parteinähe nicht nützen.

Erst präsentierte die Regierung samt der SPÖ stolz eine Impflotterie. Um bei späterer Betrachtung draufzukommen, dass deren Abwicklung eigentlich sehr schwierig ist. Aber gerade bei Corona (man denke nur an die einstige Ansage der Regierung, Sputnik V zu kaufen, oder die Corona-App) wurden schnell große Dinge verkündet, die dann der Ankündigung doch nicht standhielten. Vielleicht würde es sich also lohnen, über Dinge etwas mehr nachzudenken, bevor man sie aus dem Bauch heraus verkündet.



Von einer Richterlotterie hält die Regierung hingegen nicht viel. Hier wird nichts dem Zufall überlassen und man denkt langfristig. Sowohl im früheren türkis-blauen Sideletter (diesfalls sogar mit konkreten Namen) als auch im jetzigen türkis-grünen Geheimvertrag (welche Partei besetzt welchen Posten?) wurden auf Jahre hinaus Besetzungen paktiert. Nun aber verkündete die Regierungsspitze, Sideletters künftig sein zu lassen. Na dann muss man halt wieder mehr in Handy-Chats ausmachen, würde der gelernte Österreicher nun einwenden. Aber inwieweit ist es denn moralisch verwerflich, wenn die Regierung Richter aussucht?